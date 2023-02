Inter, Inzaghi: "Non mi aspetto un Milan sottotono"

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "Non mi aspetto un Milan sottotono ma che avrà grandissima voglia di fare un gran derby. È una squadra che rispetto molto. Il derby è una partita sentitissima da tutti noi. Serviranno testa e cuore". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan.

"Ci arriviamo pronti a dare tutto sul campo e contenti della qualificazione alla semifinale di Coppa Italia a cui penseremo ad aprile. Sono partite equilibrate decise dal singolo episodio, dobbiamo affrontarle con attenzione sapendo che il Milan avrà voglia di rivalsa - ha aggiunto -. I derby sono tutte partite a sé. La soluzione migliore è affrontarli con la giusta concentrazione cercando di essere equilibrati e non spendere troppe energie mentali".