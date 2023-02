Calcio: Pioli, per Ibra niente Champions, non avevamo garanzie

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Una manciata di minuti d'allenamento con la squadra ieri, dopo che la sera precedente era stato escluso dai giocatori arruolabili per la Champions League. Le ultime ore di Zlatan Ibrahimovic raccontate da Stefano Pioli sottolineano una volta di più il peso del giocatore nelle dinamiche di questo Milan: "L'importanza di Zlatan è sempre stata tangibile, forte. Ieri ha fatto 10 minuti con noi, oggi nulla. Purtroppo per lui le due partite con il Tottenham arrivano troppo presto e non avevamo garanzie sui suoi tempi di recupero", spiega il tecnico, motivando la sua esclusione dalla lista dei giocatori schierabili in Europa. "Mi auguro con tutto il cuore che torni ai suoi livelli, poche persone farebbero ciò che sta facendo lui. Non molla, va sopra il dolore. Non avendo garanzie, da parte mia non potevo fare altre scelte e gliel'ho comunicato nei giorni scorsi". (ANSA).