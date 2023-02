Collegio Garanzia, 'Sandulli parla a titolo personale'

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Piero Sandulli, vicepresidente della seconda sezione del Collegio di Garanzia del Coni e già giudice della Federcalcio nei processi su Calciopoli, parla ora della sentenza della Figc sulle plusvalenze Juve, e il Collegio di Garanzia precisa che le sue dichiarazioni "sono state fatte esclusivamente a titolo personale".

Sandulli, in dichiarazioni a 'Tuttosport' poi riprese da vari siti, si era espresso sul profilo giuridico della sentenza sottolineando la differenza tra la Juve e gli altri club a causa della particolarità della quotazione in borsa della società bianconera.

"In merito ad alcune dichiarazione sulla sentenza della Corte Federale d'Appello della Figc - la nota diffusa dal Collegio di Garanzia del Coni -, rilasciate dal Professor Piero Sandulli e riportate dalla stampa, si rappresenta e si rileva che tali dichiarazioni sono state fatte a titolo esclusivamente personale e non impegnano in alcun modo né il Collegio di Garanzia dello Sport né i suoi componenti". (ANSA).