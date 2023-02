Coppa Italia: Allegri, bella riposta dopo mazzata -15

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - "E' stata una bella risposta, si fa sentire la mazzata dei 15 punti: oggi eravamo presenti in campo e abbiamo mostrato anche buone trame di gioco": Massimiliano Allegri è soddisfatto dopo la vittoria della sua Juventus contro la Lazio che vale la doppia semifinale di coppa Italia contro l'Inter. "Siamo stati bravi a non concedere campo e velocità ai nostri avversari - prosegue in conferenza stampa dopo l'1-0 firmato Bremer - e siamo stati molto ordinati, con i due attaccanti che hanno facilitato il lavoro degli altri in fase difensiva". A proposito del tandem, era formato da Chiesa e Vlahovic: "Pensavo facessero peggio, entrambi hanno fatto belle cose" gli applausi di Allegri per la coppia d'attacco. Il prossimo impegno è fissato per martedì a Salerno: "Dovremo farci trovare pronti, per noi sarà un vero e proprio scontro diretto" il pensiero in vista della sfida all'Arechi. (ANSA).