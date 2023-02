Coppa Italia: chiude quarti Juve-Lazio, un 'classico' del torneo

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Una classica della Coppa Italia, Juventus-Lazio, chiude domani il programma dei quarti di finale e designerà chi, in semifinale, affronterà i detentori del trofeo dell'Inter. I bianconeri, secondo gli esperti Sisal, godono dei favori del pronostico a 2,10 contro il 3,60 dei capitolini mentre il pareggio è in quota a 3,30. I ragazzi di Massimiliano Allegri sono avanti anche per il passaggio turno, 1,57 rispetto al 2,35 di Immobile e compagni.

È la terza volta che Juventus e Lazio si sfidano ai quarti di finale e il bilancio è di una qualificazione a testa: curiosamente, in quelle occasioni, chi ha passato il turno ha poi vinto la competizione. L'ipotesi che la sfida si protragga ai supplementari è offerta a 3,30 mentre una soluzione ai calci di rigore pagherebbe sei volte la posta. Difficile che le due squadre finiscano la gara con la porta inviolata visto che il Goal si gioca a 1,80 mentre un intervento del VAR è dato a 3,00. (ANSA).