Antonio Conte sarà operato per rimuovere cistifellea

Il Tottenham ha reso noto Antonio Conte si sottoporrà ad un intervento chirurgico per la rimozione della cistifellea. Il tecnico italiano, 53 anni, negli ultimi giorni ha sofferto di forti addominali e dopo un'attenta valutazione medica - scrive il Guardian - si è deciso di intervenire chirurgicamente. "A seguito di una diagnosi di colecistite, Antonio Conte verrà sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere la cistifellea, e tornerà dopo un periodo di recupero", si legge nella dichiarazione diffusa dal Tottenham. Non è specificato tra quanto tempo Conte potrà tornare ad allenare, anche se pare certo che salterà la prossima gara casalinga di Premier League, domenica contro il Manchester City.