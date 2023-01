Morace, mercato calcio donne si muove ma conta la sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Come può evolversi il calciomercato femminile dopo l'avvento del professionismo? L'obiettivo principale è avere una sostenibilità, come nel calciomercato maschile. Dobbiamo migliorare sempre di più il prodotto per renderlo più visibile: abbiamo bisogno di sponsor, che aiutino le società professionistiche ma anche quelle di Serie B e C". E' quanto detto dalla leggenda del calcio femminile italiano, Carolina Morace, nel corso della chiusura del calciomercato a Roma.

"Ci sono Paesi che hanno 100mila tesserate, mentre l'Italia è a 30mila: questo comporta un gap tecnico non indifferente - continua Morace -. Il mercato italiano? Qualcosa si muove, quest'anno è arrivata una svedese forte, la Asllani, ma i club che puntano alla Champions devono ridurre il divario con i club inglesi, e questo non è facile". Per Morace, nel calcio maschile il gap tra Premier e Serie A "non è incolmabile, ma servono un progetto e investimenti: in Inghilterra non hanno improvvisato".

