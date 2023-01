Empoli: ufficiale, arriva Piccoli dall'Atalanta

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 31 GEN - è attaccante dell'Empoli. il club lo ha ufficializzato pochi minuti fa. Il centravanti, classe 2001, arriva a titolo temporaneo per 18 mesi dall'Atalanta, con diritto di riscatto in favore dell'Empoli e controriscatto per la società nerazzurra.

In questa prima parte di stagione aveva giocato nel Verona.

In queste ore l'Empoli ha anche formalizzato altre operazioni: Filippo Alessio, attaccante classe 2004, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Vicenza; il centrocampista albanese Endri Zenelaj, classe 2003, arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla Fidelis Andria. Entrambi si uniranno alla Primavera di mister Buscè. In arrivo nelle prossime ore anche il trequartista Vignato in prestito dal Bologna. Era già stato ufficializzato la cessione in prestito al Perugia dell'attaccante svedese Ekong. (ANSA).