Designatore Rocchi, accuratezza Var più importante di velocità

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "L'accuratezza e la precisione della decisione al VAR sono più importanti della velocità. Ora le revisioni sono meno lunghe rispetto a prima. La gente vuole vedere giocare a calcio, non interruzioni: per cui quando un arbitro viene chiamato al monitor, deve andarci di corsa, e non camminando". Parola del designatore dell'Aia, Gianluca Rocchi, in un corso di formazione tenutosi durante la chiusura del calciomercato a Roma. "La comunicazione arbitro-Var? Importante è che durante il controllo in sala monitor chi è al Var sia libero di controllare l'episodio senza essere influenzato dalla voce dell'arbitro in campo". (ANSA).