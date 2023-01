Coppa Italia: Roma punta Cremonese, Fiorentina aspetta il Toro

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - La Fiorentina ospita domani al Franchi il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia, mentre la Roma riceve la Cremonese. E proprio le due squadre che giocano in casa sono favorite per l'accesso alla semifinale, secondo i quotisti Sisal. Il successo dei toscani è dato a 2,00 contro il 3,90 del Torino mentre si scende a 3,30 per il pareggio e ugualmente il Fiorentina è avanti anche per il passaggio turno 1,50 rispetto al 2,60 dei torinesi. Una soluzione della sfida ai supplementari è data a 3,30 mentre si gioca a 6,00 la conclusione ai rigori.

I giallorossi sono favoritissimi a 1,40 rispetto al 7,75 dei grigiorossi con il pareggio dato a 4,75. I ragazzi di Mourinho vedono la strada in discesa anche per il passaggio turno offerto a 1,15 contro il 5,50 della Cremonese che spera di ripetere l'exploit di Napoli. I supplementari sono ipotesi data a 4,75 mentre la qualificazione decisa ai rigori vola a 9,25. (ANSA).