Coppa Italia: Inzaghi, Inter in semifinale con merito

"Ci tenevamo tantissimo. Questo trofeo l'abbiamo vinto l'anno scorso e ce l'abbiamo sulla maglia Abbiamo fatto una grandissima gara, sempre concentrati contro un avversario di grande valore che veniva da un ottimo periodo.

Andiamo in semifinale con merito". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Mediaset dopo la vittoria contro l'Atalanta. "Skriniar? Stasera ho deciso di escluderlo per lasciarlo tranquillo, ma non c'è nessuno problema con lui. È un giocatore serio, un professionista che si allena sempre nel migliore dei modi. Poi sceglierò di volta in volta come e se utilizzarlo - ha aggiunto -. Lukaku? Ha fatto bene, mi è piaciuto molto. Più passava il tempo e meglio andava. Il minutaggio non è ancora pieno, ma migliorerà di gara in gara.

Sta lavorando bene. Di volta in volta dovrò fare delle scelte.

Stasera è toccato a lui partire dall'inizio con Lautaro".

