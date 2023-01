In campo Inter-Atalanta 0-0 a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia. Il match vale l'accesso diretto alla semifinale del torneo.

QUI ATALANTA - Una vigilia con uno Scalvini in più e un uomo mercato in meno. Per l'Atalanta in vista del quarto di Coppa Italia con l'Inter, l'interrogativo più grande riguarda Demiral, al centro di colloqui proprio con i nerazzurri per un trasferimento in chiusura della finestra invernale delle operazioni. Rispetto alla gara di campionato con la Sampdoria, quando il difensore bresciano classe 2003 ha rimediato una botta al ginocchio senza complicazioni, i bergamaschi si apprestano a ripresentare, se non la stessa formazione, almeno la stessa retroguardia, con Djimsiti in mezzo e Toloi braccetto destro. Il nazionale turco, anche se non ufficialmente, è di fatto fuori squadra. Ha giocato la sua ultima partita coi bergamaschi subentrando a Palomino in occasione del suo infortunio a Torino con la Juve, nell'ultima giornata del girone d'andata. Un mistero, il suo, che potrebbe essere risolto fin dalle convocazioni, poco prima della partenza in pullman da Zingonia alla volta di Milano. Gian Piero Gasperini oggi ha concesso il rompete le righe, per non aggiungere alle pressioni del prepartita anche quelle del ritiro: tutti i giocatori a disposizione sono rincasati dall' allenamento pomeridiano. Indisponibili Zappacosta e Palomino, che ha una lesione al bicipite femorale sinistro. Il tecnico nerazzurro, forte dei 22 gol segnati dalla ripresa di gennaio di cui cinque allo Spezia nell'ottavo di finale do Coppa, è orientato a confermare il tridente offensivo con Hojlund in mezzo a Lookman e Boga. In corsia, Maehle e Hateboer nettamente favoriti su Ruggeri e Soppy: quest'ultimo, dal match di serie A con i milanesi a Bergamo prima della sosta per i Mondiali, è sempre rimasto in panchina. In porta Musso non teme la concorrenza di Sportiello, mentre l'unica alternativa a De Roon in mezzo insieme a Koopmeiners può essere Ederson. In avanti forse il solo Pasalic insidia un titolare, ovvero Boga, se lo schieramento sarà più coperto

QUI INTER - Cercare il bis in Coppa Italia e prepararsi al meglio per il derby di domenica contro il Milan. L'Inter attende a San Siro l'Atalanta nei quarti di finale del trofeo nazionale, una sfida delicata soprattutto perché i bergamaschi arrivano al Meazza in un ottimo stato di forma mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi continuano a balbettare. La poco convincente vittoria contro la Cremonese è stato solo un piccolo passo avanti dopo il ko con l'Empoli della scorsa settimana, ma Lautaro Martinez e compagni cercano ancora la scintilla che possa lanciare la seconda parte di stagione, con l'obiettivo se non di tenere la scia del Napoli (ormai scappato a +13) quantomeno di consolidare la propria posizione nella rincorsa alla Champions League. I prossimi giorni potrebbero essere così quelli della svolta per i nerazzurri, a patto ovviamente di uscire indenni dal doppio big match in calendario. La Coppa Italia resta un obiettivo non secondario per Inzaghi, che già l'anno scorso ha dimostrato di tenerci particolarmente anche a costo di sacrificare qualcosa in campionato. Stavolta, però, è diverso, perché all'orizzonte c'è il derby e questo può quantomeno portare a diverse riflessioni sui titolari in chiave formazione anti-Atalanta. Intanto in casa Inter continua a tenere banco il caso Skriniar. Ormai lo slovacco è pronto a diventare un giocatore del Psg, ora o il prossimo giugno: la speranza per la dirigenza nerazzurra è che i francesi rilancino la prima offerta da 10 milioni per chiudere subito la storia con il difensore slovacco, che altrimenti rimarrà fino a giugno per poi partire a zero in direzione Parigi. Nel caso in cui l'affare si concludesse nelle ultime ore di mercato, il principale obiettivo interista per sostituire Skriniar è Demiral dell'Atalanta in una operazione che la dirigenza spera di poter chiudere in prestito con diritto di riscatto. Tra gli altri nomi, più defilati quelli di Becao (Udinese) e Djalò (Lille).