Coppa Italia: Gasperini, non ci siamo espressi al meglio

"Potevamo giocare un po' meglio, avevo diversi giocatori sotto ritmo. Abbiamo difeso con ordine e bene, avuto due o tre occasioni abbastanza limpide, ma non ci siamo espressi al meglio, il risultato ci sta". Così il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato il ko contro l'Inter in Coppa Italia ai microfoni di Mediaset. "Lookman fuori? Per com'è entrato, poteva stare fuori ancora un po' per me. Siamo stati sottotono davanti, bene dietro invece. Potevamo fare una prestazione migliore stasera. Ci sono mancate principalmente le energie stasera, ne abbiamo parlato tecnicamente perdendo tanti palloni. Quando l'avversario è più fresco, diventa difficile. Lo scudetto non è il nostro obiettivo. Essere a 2 punti dall'Inter è un grande traguardo in campionato, speriamo di poterlo difendere anche nel ritorno", ha concluso.