Calcio:Roma; ufficiale Llorente, 'passo avanti per carriera'

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - La Roma ufficializza l'acquisto dal Leeds United dello spagnolo Diego Llorente a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, con diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo. "Quando si è presentata l'opportunità di venire alla Roma non ci ho pensato due volte", ha dichiarato Llorente. "Essere qui rappresenta un grande passo in avanti per la mia carriera e voglio sfruttare questa occasione al massimo - prosegue - Il club è in lotta su tutti i fronti per fare qualcosa di importante e io sono pronto a dare il mio contributo". Nel comunicato spazio anche alle parole del gm giallorosso Tiago Pinto: "Llorente porta con sé caratteristiche che si integrano con quelle dei suoi compagni e per questo siamo convinti che il reparto difensivo possa trarre beneficio dal suo arrivo". Il difensore indosserà la maglia numero 14. (ANSA).