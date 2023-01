Calcio: serie B; 10 squalificati, tre turni stop ad Haps

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Sono dieci i giocatori squalificati dal giudice sportivo di serie B, Germana Panzironi, in relazione alle partite della 22/a giornata del campionato di serie B. Tre giornate di stop sono state inflitte ad Haps del Venezia, espulso nel derby col Cittadella "per avere, con il pallone non a distanza di gioco, colpito con i tacchetti la caviglia di un avversario", e due giornate a Marin del Pisa, anche lui espulso perchè dopo essere stato ammonito "ha rivolto all'arbitro un'espressione ingiuriosa".

Un turno di squalifica sconteranno Cortinovis del Cosenza, Curto del Sudtirol e Papetti del Brescia, entrambi allontanati dall'arbitro per doppia ammonizione, e inoltre Maisto della Spal, espulso "per avere contestato l'operato arbitrale proferendo un'espressione blasfema", e Mangraviti del Brescia, "per un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete".

Quanto ai non espulsi, si fermeranno sempre per un turno i diffidati Dell'Orco (Perugia), Fabbian (Reggina) e Valenti (Parma).

Il giudice sportivo ha anche inflitto una giornata di stop ad alcuni componenti delle panchine, espulsi durante le partite: Guido (Reggina), Marotta (Palermo) e Neves Godinho (Venezia).

