Calcio: serie A; due squalificati, Napoli multato per uso laser

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Sono due i giocatori squalificati dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 20/a giornata di campionato. Si tratta di Emmanuel Gyasi dello Spezia e Stefano Sensi del Monza, che erano entrambi diffidati.

Più corpose, numericamente, le sanzioni inflitte alle società per i comportamenti dei tifosi. In particolare, dovrà pagare un'ammenda di 10mila euro il Napoli "per avere suoi sostenitori indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria", Rui Patricio. Inoltre, per lancio di oggetti, fumogeni e petardi sulle tifoserie avversarie e in campo dovranno pagare ottomila euro il Lecce, cinquemila la Salernitana, quattromila la Cremonese e tremila il Bologna.

Infine, una giornata di stop dovrà osservare il preparatore dei portieri della Roma, Nuno Santos, espulso per "per avere assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli occupanti della panchina avversaria" (ANSA).