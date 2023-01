Calcio: Milan, smentisce rottura trattativa con Leao

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Il Milan, attraverso i propri canali social, smentisce la rottura della trattativa per il rinnovo del contratto di Rafel Leao. Con il giocatore, la trattativa "non ha subito alcuna interruzione", spiega la società, smentendo l'ipotesi di possibile rottura con il 23enne attaccante portoghese, in scadenza di contratto nel 2024. "Ac Milan prosegue, infatti, il dialogo con Leao e il suo entourage in un clima sereno e professionale", le parole del club. (ANSA).