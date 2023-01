Calcio: dalla Serie A alla C, Marrone dal Monza al Pordenone

(ANSA) - MONZA, 31 GEN - Il difensore Luca Marrone, classe 1990, pronto a lasciare il Monza: per lui un contratto con il Pordenone, in serie C, sino al 2024. Il giocatore, da tempo finito ai margini della squadra di Raffaele Palladino, dovrebbe raggiungere i neroverdi friulani nel pomeriggio. Marrone, con trascorsi anche alla Juventus, aveva segnato il gol del momentaneo 3-3 della finale di playoff di serie B, poi vinta dal Monza 3-4 con il Pisa il 29 maggio. (ANSA).