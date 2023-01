Udinese: Sottil "preso un 'gollonzo', Montipò migliore in campo"

(ANSA) - UDINE, 30 GEN - "Siamo stati tambureggianti e credo che l'Udinese abbia giocato un'ottima partita: tuttavia dobbiamo crescere perché anche oggi, come con l'Empoli, prendiamo reti evitabili. Quello odierno è stato proprio un 'gollonzo'". Lo ha affermato Andrea Sottil, in conferenza stampa, commentando il pareggio interno con il Verona. "Il loro portiere Montipò è stato il migliore in campo in assoluto - ha aggiunto -: poi, però, la palla devi buttarla dentro e devi fare un gol più degli altri. Nel finale non avevamo tante soluzioni per mantenere la pressione: gli infortuni ci hanno privato di Pereyra e Deulofeu, Makengo è appena andato via e i ragazzi che avevo in panchina, come Pafundi e Semedo, diventeranno ottimi giocatori, ma oggi è ancora presto per chiedere loro di essere decisivi". (ANSA).