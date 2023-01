Sampdoria, visite mediche per centrocampista Cuisance

(ANSA) - GENOVA, 30 GEN - Un rinforzo per la Sampdoria di Dejan Stankovic che accoglie il francese Mickael Cuisance che ha lasciato il Venezia dopo 13 presenze e 2 reti realizzate. Arrivo in prestito secco oneroso e nello scacchiere blucerchiato andrà a ricoprire il ruolo lasciato scoperto dopo l'addio di Valerio Verre. La dirigenza è alla ricerca anche di un attaccante e nelle ultime ore si sono intensificati i contatti col Verona per Roberto Piccoli, di proprietà dell'Atalanta, che non sta trovando particolare spazio nella squadra veneta. Mentre il Genoa avrebbe chiesto informazioni per il centrocampista doriano Leris che però è un punto fisso nell'undici blucerchiato. E' una Sampdoria che deve fare cassa viste le difficoltà finanziarie e potrebbe approfittarne il Lecce che vuole riscattare in anticipo il portiere Wladimiro Falcone versando alla Samp 2,5 milioni di euro con uno sconto rispetto agli oltre 3 milioni che erano fissati in caso di riscatto a fine stagione. (ANSA).