Palladino, questa vittoria resterà nella storia del Monza

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Oggi è stato tutto bello, emozionante: la vittoria, la grande prestazione dei ragazzi, i complimenti di Allegri alla fine e anche questa cravatta gialla che mi ha regalato Galliani". Così l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, dopo la vittoria sulla Juve allo Stadium.

"Questo successo resterà nella storia del Monza ma segna anche un punto importante - ha aggiunto -. Dal mio arrivo abbiano fatto un bellissimo percorso cominciato proprio con la vittoria sulla Juventus ma poi pur avendo fatto anche belle prestazione non avevamo mai battuto una grande a casa sua. Oggi siamo riusciti a coronare tante belle prestazioni".

"Non guardo alla classifica ma abbiamo cominciato un 2023 alla grande e sono felice di questo momento ma noi soprattutto dobbiamo pensare alla salvezza - ha detto ancora il tecnico dei brianzoli ai microfoni di Dazn -. I ragazzi sono eccezionali e continuando così spero che potremo raggiungerla presto per poi pensare ad altro". (ANSA).