Fiorentina: Italiano, pareggio meritatissimo con la Lazio

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Il pareggio con la Lazio è stato meritatissimo. Nel finale potevamo anche gioire con Milenkovic".

Lo ha detto Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, dopo il punto all'Olimpico con i biancocelesti all'Olimpico. "Il bel gol di Nico Gonzalez? E' stato bravo, quella è la sua mattonella. Quando hai un giocatore del genere puoi portare via punti da Roma - prosegue il mister viola a Dazn -. Nel primo tempo abbiamo sporcato un po' di palloni negli ultimi 25 metri.

Invece nella ripresa dovevamo accelerare e rischiare qualcosa: oltre al risultato abbiamo ritrovato qualità nella prestazione".

In conferenza stampa, Italiano parla poi della Coppa Italia di mercoledì ("Col Torino è una sfida importante, tutte le squadre arrivate ai quarti di finale ci tengono tanto") e conclude con ottimismo in vista delle prossime gare: "Ora recuperiamo dei giocatori, possiamo finalmente fare rotazioni in avanti e inserire qualche freccia a partita in corso". (ANSA).