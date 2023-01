Calcio: Ounahi firma per il Marsiglia,sfuma obiettivo Napoli

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Niente Napoli per Azzedine Ounahi; il centrocampista marocchino che si e' messo in luce nel recente Mondiale, con elogi da parte di diversi ct avversari, ha infatti firmato un contratto di quattro anni e mezzo, fino al 2027, con l'Olympique Marsiglia. Ieri l'Angers, suo club di appartenenza, aveva annunciato un accord di massima, oggi l'ufficialita' e la firma sul nuovo contratto.

Sulle tracce di Ounahi c'erano il Napoli e altri club italiani, ma l'Om ha chiuso l'affare per una cifra non ufficializzata ma che dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni. (ANSA).