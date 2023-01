Tavecchio: LND; Abete, ci mancheranno suo dinamismo e tenacia

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Con Carlo se ne va una parte importante della nostra storia e il suo addio lascia un vuoto enorme". Così il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, sulla scomparsa di Carlo Tavecchio, già Presidente della LND e della Figc. "Ci mancherà il suo instancabile impegno per la Lega e per il calcio dilettantistico, un esempio che resterà incancellabile quanto a dedizione, entusiasmo e competenza - prosegue la dichiarazione di Abete - sempre al servizio delle Società e dei tesserati. Ci mancheranno anche molto il suo dinamismo, la sua concretezza e quella tenacia che sapeva contraddistinguerlo in ogni battaglia".

Tavecchio, ricorda la nota della LND, ha legato indissolubilmente il proprio nome alla Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, carica ricoperta per 15 anni consecutivi (da maggio 1999 ad agosto 2014).

Tavecchio "è stato un dirigente autorevole e appassionato, con il quale ho condiviso anche tanti anni del mio percorso a livello federale, trovando in lui sempre un riferimento prezioso e grande disponibilità e collaborazione - conlude il presidente della LND - Un pensiero affettuoso a tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato e che hanno portato avanti con lui lunghi tratti di cammino, con la certezza di mantenerne sempre vivo il ricordo, le capacità e l'impegno". (ANSA).