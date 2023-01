Serie A: Atalanta-Sampdoria

Atalanta-Sampdoria in campo alle 20:45 DIRETTA di sabato 28 gennaio per la 20esima giornata di Serie A

LA VIGILIA

Nell'Atalanta, tridente confermato, magari con Pasalic adattato al posto di Boga perché il capocannoniere Lookman non si tocca. Senza Zappacosta e Palomino, entrambi fermati da una lesione muscolo-fasciale di primo grado al bicipite femorale sinistro, la Dea del rientrante dalla squalifica Koopmeiners non è orientata al turnover ampio nell'ottica del doppio confronto tra Sampdoria e Inter in 4 giorni. Al massimo Gasperini concederà riposo al centravanti Hojlund, reduce da 5 match di fila da titolare, sostituibile con Muriel o Zapata (giovedì parzialmente in gruppo) se quest'ultimo avrà pienamente recuperato dall'affaticamento muscolare all'altezza dell'anca destra che lo ha costretto a saltare la Juventus. In mezzo il mancino olandese può essere affiancato dal connazionale De Roon, o in alternativa da Ederson o Scalvini: nell'ultimo caso, sarebbe Djimsiti ad aggiungersi al terzetto difensivo con Toloi e Demiral. Sulle fasce, infine, Hateboer e Maehle oppure Ruggeri, out domenica scorsa.



In casa Samp, ancora terapie e fisioterapia per Colley e Sabiri sempre infortunati dopo la gara con l'Udinese rispettivamente per un problema al ginocchio destro e un affaticamento muscolare. Sicura la loro assenza nella trasferta a Bergamo. Lavoro ridotto nei giorni scorsi anche per Gabbiadini, anche lui è fortemente a rischio per questa partita anche se c'è la speranza di poterlo recuperare in extremis. Al suo posto toccherebbe al giovane Montevago con Quagliarella pronto ad entrare in caso di necessità nella ripresa per portare al sua esperienza.