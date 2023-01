Napoli: Spalletti, noi ciclisti sempre ritti sui pedali

(ANSA) - NAPOLI, 28 GEN - "Questo Napoli è un ciclista che sa di doversi confrontare con ciclisti altrettanto se non più forti. Deve quindi imparare a stare ritto sui pedali, mai seduto perché si spinge meno e invece c'è da pedalare forte sempre fino in fondo". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa prima del match di domani contro la Roma.

All'inizio del girone di ritorno con +12 sulla seconda Milan, Spalletti non si pronuncia su una ipotetica 'quota scudetto': "Non è un conto che so fare - ha detto - io faccio conti più semplici: se vinciamo la partita sto a 53 punti". (ANSA).