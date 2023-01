Juve: Allegri, troppi gol subiti nelle ultime gare

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - "Dobbiamo tornare alle vecchie abitudini: avevamo preso sette gol in 17 partite, ora siamo reduci da nove in tre gare compresa la coppa Italia": Massimiliano Allegri vuole che la sua Juventus torni ad essere solida in fase difensiva. "Dobbiamo migliorare, anche se il calcio è strano e capitano anche serate come quelle - aggiunge l'allenatore bianconero - ma contro il Monza servirà alzare ulteriormente l'attenzione: per noi è importante tornare a vincere, non sarà semplice perché rispetto alla coppa Italia schiereranno più titolari e già la settimana scorsa hanno fatto una bella partita qui da noi". (ANSA).