Fiorentina: Italiano, vogliamo uscire dalla crisi

(ANSA) - FIRENZE, 28 GEN - "La squadra è concentrata per venire fuori da questo momento negativo, bisogna reagire alzando il livello della prestazione pur consapevoli di affrontare una squadra molto forte ed in salute come la Lazio". Così l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia della difficile trasferta con la Lazio. "Abbiamo rivisto la partita dell'andata (persa 4-0 al Franchi, ndr). Serve più attenzione contro avversari simili, anche sulle palle inattive.

Domani sono in palio punti importanti, dobbiamo cercare di prenderli".

Inevitabile un accenno al neo acquisto Josip Brekalo ufficializzato oggi e messo sotto contratto dalla società fino al 2026 con opzione per la stagione successiva, ma non convocato: "Abbiamo con lui un'altra freccia di qualità, è un giocatore capace, sa anche segnare, siamo insomma convinti che possa darci mano. Come pure Sirigu con la sua esperienza".

(ANSA).