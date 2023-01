Calcio: Palladino, per me la Juve è stata scuola di vita

(ANSA) - MONZA, 28 GEN - "Per me la Juventus è stata una grande scuola di vita": Raffaele Palladino, che proprio contro i bianconeri ha esordito con vittoria in A sulla panchina del Monza, ritrova i bianconeri per la terza volta in stagione, dopo anche la sfida di Coppa Italia persa 2-1.

"Della Juventus ho un ricordo bellissimo perché mi ha fatto crescere prima come uomo, poi come calciatore: parliamo di 21 anni fa, sono arrivato bambino alla Juve e sono grato perché mi ha dato tanto", ha detto.

Palladino elogia anche Max Allegri: "L'ho conosciuto telefonicamente, grazie a una telefonata con Galliani. Mi piace la sua semplicità, lo apprezzo come persona e come allenatore: è 6 volte campione d'Italia, non bisogna aggiungere altro, perché è uno dei più vincenti". (ANSA).