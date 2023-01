Serie A: Cremonese-Inter

Cremonese-Inter in campo alle 18 DIRETTA di sabato 28 gennaio per la 20esima giornata di Serie A

La vigilia

Ballardini "Inter più forte, la Cremonese ci proverà" - Davide Ballardini punta l'Inter e spera nella prima vittoria della sua Cremonese. 'La squadra ha voglia di giocare e tutti sono sul pezzo. Dessers si è allenato bene in questi ultimi giorni ma sulla formazione non ho ancora deciso cosa fare. Dobbiamo essere più bravi e più precisi rispetto al passato, sappiamo di dover lavorare duro da qui alla fine. L'Inter dopo le fatiche di Supercoppa a Riad ha pagato sotto il profilo fisico in campionato. Adesso però è trascorsa una settimana e quindi mi attendo un avversario più fresco e più carico, per cui troveremo una squadra riposata e allenata e che ha suoi obiettivi da raggiungere. Credo sia questa la differenza che ci dovremo aspettare rispetto alla gara che i nerazzurri hanno giocato contro l'Empoli. Parliamo di una squadra più forte di noi e quindi vedremo che tipo di partita potremo giocare'.

Inzaghi "ci servirà più regolarità" - "Servirà più regolarità da parte di tutte. Il Napoli in questo momento sta facendo un campionato a parte, poi ci sono cinque squadre in pochissimi punti. Bisognerà cercare di essere più regolari guardando di partita in partita, perché giocando così spesso sarà necessario concentrarsi sul singolo match". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Inter Tv prima della sfida contro la Cremonese. "Sappiamo che il calendario è fittissimo, noi dovremo affrontare una gara alla volta. Chiaramente il nostro obiettivo è il match di domani a Cremona sapendo che avremo tantissime partite. La speranza è quella di recuperare tutti i giocatori che al momento non sono disponibili, ma che stiamo cercando di recuperare piano piano per allargare le rotazioni e gli uomini disponibili in ogni singola partita".

Le probabili formazioni



Cremonese (5-3-2): 12 Carnesecchi; 24 Ferrari, 17 Sernicola, 21 Chiriches, 5 Vasquez, 3 Valeri; 24 Benassi; 19 Castagnetti, 28 Meité; 77 Okereke, 90 Dessers. (45 Sarr, 13 Saro, 4 Aiwu, 15 Bianchetti, 9 Ciofani, 20 Felix, 10 Buonaiuto, 18 Ghiglione, 74 Tsadjout, 98 Zanimacchia, 62 Milanese). All.: Alvini.

Squalificati: Nessuno.

Diffidato: Ferrari.

Indisponibili: Acella, Lochoshvili, Quagliata.



Inter (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A.Bastoni; 2 Dumfries, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro. (21 Cordaz, 31 Brazao, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 33 D'Ambrosio, 45 Carboni, 90 R.Lukaku). All.: S.Inzaghi.

Squalificati: Barella, Skriniar.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Brozovic, Handanovic.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Quote Snai: 6,25; 4,50; 1,50. (ANSA).