Primo round tra Mancheter City e Arsenal, ma è Fa Cup

Guardiola contro Arteta nel clou del weekend europeo Man City-Arsenal, valido per il quarto turno della Fa Cup. Tra le sfide più interessanti ci sono anche Real Madrid-Real Sociedad, Bayern-Francoforte e Marsiglia-Monaco.

INGHILTERRA. Ferma la Premier, con l'Arsenal a +5 sul Man City con una gara in meno, la Fa Cup regala una finale anticipata con le due squadre che si affrontano venerdì sera 27 gennaio, e sarà un antipasto delle due sfide del 15 febbraio e del 26 aprile, che probabilmente decideranno la corsa scudetto. I Gunners vorranno vendicare il pesante 0-5 dello scorso anno, ma questo è un altro Arsenal, che Arteta sta guidando con risultati da record. Guardiola ripropone lo scatenato Haaland, che ha già realizzato 25 reti. Facili i compiti per Man United, Liverpool e Tottenham. Fa Cup (quarto turno). Venerdì': ore 21 Man City-Arsenal. Sabati: 19 Preston-Tottenham, 21 Man. United-Reading. Domenica: 14.30 Brighton-Liverpool.

SPAGNA. È un periodo d'oro per il Barcellona che ha vinto la Supercoppa bastonando il Real, è in testa con +3 sugli arcirivali e spera di incrementare il vantaggio giocando a casa del Girona, coi suoi giovani fenomeni Pedri e Gavi che scortano i veterani Busquets e Lewandowski. Si affrontano infatti le due inseguitrici, il Real Madrid e la Real Sociedad, che ha ormai blindato il terzo posto e conta di rendere dura la vita alla squadra di Ancelotti che schiererà Benzema e Vinicius, ancora sotto choc per il suo manichino impiccato dagli ultrà dell'Atletico alla vigilia del derby di Coppa del Re. Nel derby ennesima beffa per Simeone, rimontato e sconfitto da Ancelotti ai supplementari con un gol di Benzema.Si fa interessante la corsa per il quarto posto tra Atletico, Villarreal e Betis che hanno comunque impegni non complicati. Ancora a -1 dalla zona retrocessione il Siviglia che vuole sfruttare il turno casalingo con l'Elche, ultimo in classifica e ancora senza vittorie. Panchina a rischio per Gattuso al Valencia, eliminato in Coppa del Re: ultima spiaggia domenica in casa del Valladolid. Sabato 28 gennaio ore 16.15 Girona-Barcellona, 18.30 Siviglia-Elche, 21 Getafe-Betis. Domenica 29: 14 Valladolid-Valencia, 16.15 Osasuna-Atletico, 21 Real-Real Sociedad. Lunedì 30: 21 Villarreal-Rayo.

GERMANIA. Dopo il passo falso col Colonia il Bayern ha visto ridurre a 3 punti il vantaggio sull'Union Berlino che ha un impegno facile in casa dell'Hertha penultima. Più complicato il cammino dei bavaresi (ancora senza Manè, Lucas Hernandez, Neuer e Mazraoui) che ospitano il Francoforte quarto, che ha vinto la sfida in casa dell'anno scorso. Fra le altre in corsa per la Champions, facile il compito di Lipsia e Friburgo (con Stoccarda e Augsburg), più impegnativo quello del Dortmund in casa del Leverkusen. Venerdì 28 gennaio: 20.30 Lipsia-Stoccarda. Sabato: 15.30 Friburgo-Augsburg, Hertha-Union Berlino, Brema-Wolfsburg, 18.30 Bayern-Francoforte. Domenica 29: 17.30 Leverkusen-Dortmund

FRANCIA. Si è divertito Mbappè segnando 5 gol in Coppa nel 7-0 rifilato dal Psg a una squadra di sesta divisione, ma il Ligue1 quest'anno le cose sono cambiate. I parigini hanno un avversario insidioso nel Lens, che segue a tre punti e ha perso una gara in meno dei campioni. Nel fine settimana dovrebbe succedere poco perchè Psg e Lens sono nettamente favorite su Reims e Troyes, mentre il Marsiglia prova a portare a 8 il divario sul Monaco che lo segue in classifica, nella sfida che è quasi un derby ed è il clou della 20/a giornata. venerdì 27 gennaio: ore 21 Lorient-Rennes. Sabatoi: 17 Troyes-Lens, 21 Marsiglia-Monaco. Domenica 29: 13 Nizza-Lilla, 17.05 Ajaccio-Lione, 20.45 Psg-Reims.

Negli altri campionati europei, in Olanda clou Twente-Feyenoord domenica alle 12.15. Crisi all'Ajax, staccato al quinto posto, che ha licenziato il tecnico Schreuder, dopo il pari di ieri col Volendam. I 'lancieri' cercheranno il riscatto domenica alle 14.30 in casa dell'Excelsior. In Portogallo il capolista Benfica è impegnato in casa dell'Arouca martedi' 31 alle 20 mentre il clou Sporting-Braga è in programma mercoledi 1 febbraio alle 22.15. In Turchia il battistrada Galasataray di Icardi (distratto dalla telenovela con Wanda Nara sui social) gioca in casa del Giresunspor sabato alle 17, mentre l'Adana di Montella, scivolato al sesto posto, e' impegnato alle 11.30 in trasferta col Sivasspor.