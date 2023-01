Serie A: Bologna-Spezia

Bologna-Spezia in campo alle 18:30 DIRETTA per la 20esima giornata di Serie A

BOLOGNA: L'EMERGENZA DA INFORTUNI CONTINUA, KASIUS AL RAPID

L'emergenza non allenta la morsa in casa Bologna. Thiago Motta sperava nel recupero di Arnautovic per la sfida con lo Spezia ma l'attaccante austriaco ancora non si allena con i compagni, come pure Medel e De Silvestri, forse recuperabili con la Fiorentina, la prossima giornata. Out pure Sansone, e Bonifazi. Insomma, Thiago Motta potrà contare sugli stessi uomini avuti a disposizione con la Cremonese, ma intende puntare su Zirkzee in attacco e non su Barrow. Aspettando il rientro degli infortunati, il tecnico ha deciso di reinserire tra i convocati Vignato, sul mercato e per questo escluso dai convocati dalla ripresa di gennaio in poi. Ufficializzata infine la cessione in prestito del terzino destro olandese Denso Kasius agli austriaci del Rapid Vienna fino al 30 giugno.

SPEZIA: UOMINI CONTATI, GOTTI CON IL NEOACQUISTO WISNIEWSKI

Przemyslaw Wisniewski convocato per la trasferta di Bologna dopo un solo allenamento con la sua nuova squadra. Il difensore, arrivato allo Spezia dal Venezia e ufficializzato, ha fatto in tempo a svolgere la rifinitura con i nuovi compagni e sarà chiamato da Luca Gotti per accomodarsi in panchina al Dall'Ara. Al posto di Kiwior, partito per Londra sponda Arsenale, il titolare diventa Caldara. I problemi di formazione per il tecnico dei liguri sono soprattutto in attacco, dove mancheranno Nzola e Krollis, vittima di uno scontro in allenamento, e a centrocampo per le assenze concomitanti di Bastoni, Zurkowski ed Ekdal. Verso il recupero gli acciaccati Holm e Dragowski, usciti malconci dalla partita contro la Roma. Rientra Nikolaou dopo la squalifica, per il resto dovrebbe essere confermato l'undici visto nell'ultimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI



Bologna (4-2-3-1): 28 Skorupski; 3 Posch, 5 Soumaoro, 26 Lucumì, 22 Lykogiannis; 8 Dominguez, 6 Moro; 19 Ferguson, 7 Orsolini, 11 Zirkzee; 20 Aebischer. (1 Bardi, 34 Ravaglia, 4 Sosa, 50 Cambiaso, 66 Amey, 21 Soriano, 25 Pyyhtia, 30 Schouten, 55 Vignato, 99 Barrow). All.: Thiago Motta.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Arnautovic, Lucumì.

Indisponibili: Arnautovic, Bagnolini, Bonifazi, De Silvestri, Medel, Sansone.



Spezia (3-5-2): 69 Dragowski; 27 Amian, 29 Caldara, 43 Nikolaou; 2 Holm, 6 Bourabia, 4 Ampadu, 33 Agudelo, 13 Reca; 10 Verde, 11 Gyasi. (22 Marchetti, 40 Zovko, 5 Moutinho, 7 Sala, 16 Beck, 21 Ferrer, 24 Kovalenko, 25 Esposito, 30 Maldini, 44 Strelec, 55 Wisniewski, 72 Cipot). All.: Gotti.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Ampadu, S.Bastoni, Caldara, Gyasi, Holm, Nzola.

Indisponibili: S.Bastoni, Ekdal, Krollis, Nzola, Zoet, Zurkowski.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Quote Snai: 1,87; 3,45; 4,25. (ANSA).