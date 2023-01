Juve, Pogba in campo inventa e Vlahovic segna

Assist di Pogba, gol di Vlahovic: i due big bianconeri cercano l'intesa alla Continassa, aspettando di ritrovarsi in gara ufficiale. La notizia più importante per Massimiliano Allegri, però, è già arrivata, con il francese e il serbo che hanno mandato altri segnali confortanti circa i rispettivi recuperi. Il centrocampista e l'attaccante hanno disputato un'oretta di test contro la Next Gen, oltre all'assist e al gol c'è da segnalare un miglioramento della condizione che fa ben sperare già per le prossime partite ufficiali.

Il tecnico si confronterà ancora con lo staff medico in vista della gara di domenica contro il Monza, mentre anche Cuadrado e De Sciglio sono in netta crescita e ripresa dai rispettivi infortuni.