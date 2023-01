Bundesliga: Manè torna ad allenarsi col Bayern Monaco

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - L'attaccante del Bayern Monaco Sadio Mane è tornato ad allenarsi oggi con i compagni di squadra al termine del lungo periodo di riabilitazione dopo l'infortunio alla gamba destra occorsogli a inizio novembre e che lo ha costretto a rinunciare a giocare ai Mondiali in Qatar con il suo Senegal.

In un video pubblicato sulla pagina Twitter del club, Mane è apparso sul campo innevato del campo di allenamento dei bavaresi, dicendo alle telecamere "Ehi, è una bella sensazione essere tornato dopo una lunga vacanza". L'allenatore del Bayern, Julian Nagelsmann, spera che il 30enne attaccante ex Liverpool torni in piena forma in tempo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, l'8 marzo prossimo. "C'è solo una piccola possibilità che giochi anche l'andata", ha chiarito il tecnico, che ha escluso per il momento un utilizzo del giocatore in campionato. (ANSA).