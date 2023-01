Serie A: Inter-Empoli 0-1

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - L'Empoli batte l'Inter 1-0 a San Siro in un posticipo della 19/a giornata di serie A, ultima di andata, che si chiuderà domani con Lazio-Milan. I nerazzurri non sfondano nel primo tempo, che chiudono in dieci per espulsione di Skriniar per doppia ammonizione e nella ripresa sono sorpresi da una rete in contropiede di Baldanzi, appena entrato. Inzaghi manda in campo Dzeko e Lukaku per recuperare, ma i tre punti vanno ai toscani, che salgono a quota 25, superando Juve e Fiorentina. L'Inter viene raggiunta al terzo posto dalla Roma, a quota 37. (ANSA).