Mondiali: Lula,ho tifato Argentina per Messi ma ora tocca a noi

(ANSA) - BUENOS AIRES, 23 GEN - "Per la prima volta ho tifato per l'Argentina ai Mondiali di calcio perché ho pensato che (Lionel) Messi non poteva terminare la carriera senza essere campione del mondo": lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, a proposito dell'ultima Coppa del mondo, in Qatar, vinta dall'Argentina.

"Ora che Messi è diventato campione e l'Argentina ha vinto i Mondiali direi che può bastare: la prossima Coppa tocca al Brasile, adesso", ha scherzato Lula intervenendo, accanto al presidente argentino, Alberto Fernandez, in una conferenza stampa alla Casa Rosada di Buenos Aires. (ANSA).