Spezia: Gotti, ci siamo fatti gol da soli

(ANSA) - LA SPEZIA, 22 GEN - "Ci siamo fatti due gol da soli e recuperare contro la Roma era difficile. Finendo il primo tempo sullo 0-0 avremmo potuto pensare di giocare una ripresa diversa, ma i due gol ci hanno tagliato le gambe". Sono le parole di Luca Gotti al termine di Spezia-Roma. Partita decisa da due errori di Amian ed Esposito che hanno aperto la strada alle reti di El Shaarawy e Abraham. Padroni di casa incapaci di pungere in attacco, anche per l'assenza del capocannoniere Nzola. "Le sue caratteristiche sono molto importanti per noi perché ci permettono di avere soluzioni diverse, al di là dei gol che ha segnato. Mancando, cambia la squadra".

In corso di partita obbligato ad uscire anche Holm, cursore di fascia destra tra i più pericolosi dei suoi. Sia lo svedese che Nzola erano stati fatti giocare a sorpresa anche contro l'Atalanta in Coppa Italia. "Il problema di Holm non ha nulla a vedere con l'Atalanta, è stata una grossa botta che gli ha fatto perdere completamente forza ad una gamba dopo un contrasto aereo. Non era affaticamento. Senza Nzola e Holm siamo depotenziati". Dybala? "Un calciatore che devi considerare ad ogni singola azione. Amian, che ha fatto una grandissima partita per me, in quel lancio che ha innescato il primo gol va sulla palla invece che pensare alla copertura. Ogni errore contro questi avversari diventa un grande errore".

Lo Spezia chiude a 18 punti il girone d'andata, in corsa per l'obiettivo salvezza. Gotti però non è contento. "Ne abbiamo lasciati troppi per strada, quindi non sono soddisfatto. Avrei voluto averne quattro o cinque in più. Mi dispiace interrompere la striscia di risultati utili consecutivi perché ce l'eravamo costruita passo dopo passo".

Venerdì sera sfida al Bologna dell'ex Thiago Motta. "Vediamo cosa dice l'infermeria in questi quattro giorni che mancano.

Sarà difficile recuperare chi non era con noi oggi, gruppo a cui si aggiunge anche Zurkowski che non era a disposizione. Starà a me trovare le soluzioni migliori in relazione a quelle che sono le nostre possibilità". (ANSA).