Serie A: Spezia-Roma 0-2

(ANSA) - LA SPEZIA, 22 GEN - La Roma passa al 'Picco' e batte lo Spezia per 2-0 con le reti di El Shaarawy nel primo tempo, su assist di Dybala, e di Abraham nella ripresa, anche in questo caso su passaggio della Joya argentina. Giallorossi sempre in totale controllo della partita. (ANSA).