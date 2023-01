Serie A: Spezia-Roma 0-0 DIRETTA e FOTO

Spezia Roma 0-0 DIRETTA per la 19esima giornata di Serie A



Pinto "Zaniolo? Messi davanti interessi personali" - "Tutti noi sappiamo che ci sono due stagioni, una quando il mercato è chiuso e una quando è aperto. E ogni tanto gli interessi individuali vengono messi davanti a quelli collettivi. Non è la prima volta che accade e quindi oggi siamo qua con tutti quelli che vogliono lottare per i tre punti". Lo ha detto il general manager della Roma, Tiago Pinto, a DAZN, prima della gara con lo Spezia parlando del caso Zaniolo che ha deciso di non rispondere alla convocazione di Mourinho. "Dobbiamo aspettare la fine del mercato, il primo febbraio ci sarà comunque una Roma compatta e forte che penserà ai suoi obiettivi" ha aggiunto a chi gli chiedeva cosa sarebbe successo con il calciatore qualora rimanesse in giallorosso alla chiusura del mercato.