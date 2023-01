Arsenal batte lo United al 90' e torna a +5 sul Man City

(ANSA) - LONDRA, 22 GEN - Un gol al 90' di Nketiah con tocco nell'area piccola, convalidato dopo controllo al Var, regala all'Arsenal un successo al cardiopalmo sul Manchester United e manda in visibilio il pubblico dell'Emirates. La partita finisce 3-2 per i Gunners, che rimangono in testa alla Premier League e tornano a +5 sul Manchester City dello scatenato Haaland.

Ad andare in vantaggio era stato lo United con una conclusione da fuori area di Rashford, a segno per la quinta volta contro i biancorossi londinesi, ma la squadra di Arteta aveva pareggiato con Nketiah prima di andare in vantaggio, all'8' st, con una bella conclusione di Saka, anche oggi autore di un'ottima prestazione. Sei minuti dopo il Manchester aveva ottenuto il 2-2 con un colpo di testa in tuffo del campione del mondo Lisandro Martinez, e la partita sembrava avviata a concludersi con un pari prima della prodezza finale di Nketiah. Così ora l'Arsenal va a 50 punti, contro i 45 del City, mentre lo United rimane terzo, alla pari con il Newcastle a quota 39. (ANSA).