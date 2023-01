Juventus: Allegri suona la carica, '-15 non cambia nulla, ci compatteremo di più'

"Domani è importante, dobbiamo chiudere l'andata nel migliore dei modi: è una partita speciale, dopo ieri dobbiamo ricompattarci ancora di più e lavorare con profilo basso. Dobbiamo solo pensare al campo". Così il tecnico della Juventus, Allegri, dopo la stangata di 15 punti di penalizzazione inflitta dalla Corte federale d'appello. "Non

cambia nulla, se domani vinciamo andiamo al settimo posto - continua l'allenatore - e dovremo cercare di girare a 25 punti: le vicende giudiziarie riguardano la società ed è stato annunciato che si farà ricorso, Noi pensiamo al campo e nel ritorno proveremo a scalare le posizioni piano piano".

"Sono e rimarrò l'allenatore della Juventus, sempre che non mi mandino via", ha aggiunto Allegri, sottolineando che "bisogna essere responsabili di dove siamo e di ciò che facciamo, e nelle difficoltà bisogna essere bravi e uomini per assumersi responsabilità: quando tutto va bene, siamo bravi; quando ci sono difficoltà, è più stimolante". E sulle prospettive di classifica: "Quando mi è arrivata la notizia dei 9 punti di penalizzazione ho fatto i conti per la corsa Champions, poi li ho rifatti con i 15 punti - svela Allegri - e la media è sempre quella, servirà un cammino straordinario", abbiamo 60 punti a disposizione.

Il tecnico ha quindi annunciato che "la settimana prossima rientreranno Pogba e Vlahovic". "Per domani avremo Cuadrado - ha proseguito - mentre Rabiot ha fatto ieri un

allenamento differenziato, ma dovrebbe essere tutto a posto". "Stamattina ho parlato con Scanavino (l'a.d della Juventus., ndr), abbiamo parlato di ciò che è successo ieri: oggi alle 14.30 il presidente Ferrero e Scanavino parleranno alla squadra, poi faremo allenamento per preparare la partita e domani sfideremo l'Atalanta", ha concluso.