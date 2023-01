Juve: Ferrero, compatti di fronte all'ingiustizia

Un invito a "essere compatti", "di fronte all'ingiustizia" e "fare ognuno il proprio mestiere". E' quello che il neo presidente della Juventus Gianluca Ferrero e l'ad Maurizio Scanavino hanno rivolto alla squadra bianconera, che hanno incontrato alla Continassa, quartier generale bianconero, prima dell'allenamento, alla vigilia della partita casalinga con l'Atalanta. Un discorso di una decina di minuti. "Noi difenderemo il club nelle sedi opportune sedi e voi sul campo facendo punti. Oggi, più che mai, voi rappresentate milioni di tifosi in tutto il mondo", hanno aggiunto i vertici del club bianconero parlando ai giocatori.



"Domani è importante, dobbiamo chiudere l'andata nel migliore dei modi: è una partita speciale, dopo ieri dobbiamo ricompattarci ancora di più e lavorare con profilo basso. Dobbiamo solo pensare al campo". Così il tecnico della Juventus, Allegri, dopo la stangata di 15 punti di penalizzazione inflitta dalla Corte federale d'appello. "Non

cambia nulla, se domani vinciamo andiamo al settimo posto - continua l'allenatore - e dovremo cercare di girare a 25 punti: le vicende giudiziarie riguardano la società ed è stato annunciato che si farà ricorso, Noi pensiamo al campo e nel ritorno proveremo a scalare le posizioni piano piano".

"Sono e rimarrò l'allenatore della Juventus, sempre che non mi mandino via", ha aggiunto Allegri, sottolineando che "bisogna essere responsabili di dove siamo e di ciò che facciamo, e nelle difficoltà bisogna essere bravi e uomini per assumersi responsabilità: quando tutto va bene, siamo bravi; quando ci sono difficoltà, è più stimolante". E sulle prospettive di classifica: "Quando mi è arrivata la notizia dei 9 punti di penalizzazione ho fatto i conti per la corsa Champions, poi li ho rifatti con i 15 punti - svela Allegri - e la media è sempre quella, servirà un cammino straordinario", abbiamo 60 punti a disposizione.

Il tecnico ha quindi annunciato che "la settimana prossima rientreranno Pogba e Vlahovic". "Per domani avremo Cuadrado - ha proseguito - mentre Rabiot ha fatto ieri un

allenamento differenziato, ma dovrebbe essere tutto a posto".



"La Juventus è come un drago a sette teste. Gliene tagli una e ne spunta un'altra. Non molla mai. E la sua forza è nell'ambiente": il difensore e capitano bianconero, Leonardo Bonucci, posta un altro messaggio su Instagram, dopo quella della serata di ieri, per unire il gruppo in questo momento molto complicato, con la squadra che si è ritrovata con 15 punti in meno in classifica dopo la penalizzazione arrivata ieri.