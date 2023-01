Roma: Zaniolo rompe con Mourinho, non risponderà a convocazione

Dopo l'assenza contro la Fiorentina, salterà anche la sfida contro lo Spezia. Nicolò Zaniolo, infatti, non ha dato disponibilità a José Mourinho per essere convocato per la partita di domenica pomeriggio in campionato.

Uno strappo sempre più evidente con tecnico e società. Il calciatore resta sul mercato nell'attesa che il Tottenham presenti un'offerta concreta a Trigoria.