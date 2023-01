Plusvalenze: corte Figc, 24 mesi ad Agnelli e 30 a Paratici

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Quindici punti di penalizzazione alla Juventus in questa stagione, ma anche pesanti squalifiche ai suoi dirigenti: e' quanto ha deciso la Corte Figc, accogliendo la richiesta della procura federale di riaprire il processo plusvalenze dopo l'acquisizione di nuovi atti dalla Procura della Repubblica di Torino, e aumentando le pene rispetto alla richiesta del procuratore Chinè. Nel dispositivo diffuso dalla federazione, vengono annunciate, oltre ai 15 punti di penalizzazione alla societa' "da scontare nella corrente stagione", 24 mesi ad Andrea Agnelli, 30 mesi a Fabio Paratici, ex ds ora al Tottenham, 16 all'attuale ds, Federico Cherubini Otto mesi per Pavel Nedved, 24 per Mauro Arrivabene. Per tutti con richiesta di estensione in ambito Uefa e Fifa. (ANSA).