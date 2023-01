Coppa Italia, Juventus: Landucci "Era importante ripartire"

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - "Era importante ripartire e lo abbiamo fatto bene: c'è una nuova dirigenza, siamo sempre stati tranquilli perché pensiamo solo al campo e al resto ci pensano i dirigenti". Così il viceallenatore della Juventus, Marco Landucci, dopo il successo in Coppa Italia contro il Monza.

"Vogliamo andare avanti e arrivare in fondo, come in ogni competizione cui partecipiamo - aggiunge, sul percorso in coppa - e adesso penseremo ad un'altra gara difficile come quella contro l'Atalanta". Chiesa ha ritrovato il gol dopo un anno terribile: "E' importante per la Juve ed è una rete importante, è stata dura per lui ma ha lavorato duramente nonostante qualche intoppo" commenta sul classe 1997. E sugli altri infortunati: "Cuadrado, Pogba e Vlahovic sono un po' in ritardo di condizione - spiega sui big che attendono il rientro - ma faremo un'altra amichevole per loro: l'importante è che non abbiano avuto problemi".

Palladino si tiene la prestazione. "Siamo comunque felici, ho avuto risposte importanti da chi aveva trovato meno spazio - commenta il tecnico del Monza - e la forza di questa squadra è il gruppo: dobbiamo continuare così, il percorso di crescita intrapreso è quello giusto". Per un momento ci aveva anche creduto. "A Chiesa è riuscita la giocata del grande campione - l'analisi sul gol subito nel finale - e a noi è mancato un pizzico di coraggio negli ultimi metri, ma abbiamo comunque messo cuore, anima e intensità".

E sul mercato: "Siamo tantissimi giocatori, ma non mi piace parlare di questo tema - la risposta di Palladino - e dico solo che dobbiamo sfoltire la rosa: abbiamo parlato con chi dovrà trovare una nuova sistemazione, mentre per le entrate abbiamo fatto valutazioni ma siamo a posto così. Se poi l'ultimo giorno arrivasse una bomba, la prendiamo volentieri (ride)". (ANSA).