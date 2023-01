Juve, Nedved ad Agnelli: "So quanti sacrifici hai fatto"

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - "La nostra unione è stata determinante per il nostro lavoro. Sa quanto hai lavorato, quanti sacrifici hai fatto per la Juventus, come sei stato capace di guidare questa società. E' stato un onore grande lavorare insieme". Lo ha detto Pavel Nedved, all'inizio dell'assemblea degli azionisti della Juventus che nominerà il nuovo cda. (ANSA).