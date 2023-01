Coppa Italia: Palladino, Monza in casa Juve per fare prestazione

(ANSA) - MONZA, 18 GEN - "Servirà un Monza aggressivo, ma abbiamo fame e vogliamo fare la prestazione. Siamo consapevoli che affrontiamo una squadra molto forte e con voglia di rivincita. Noi vogliamo tenere la nostra identità di gioco e andare a Torino per fare una prestazione di livello". Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, prende a esempio l'eliminazione dalla Coppa Italia della capolista in campionato, per mano dell'ultima del gruppo, nel presentare la trasferta di domani sera allo Juventus Stadium: "La partita di ieri tra Napoli e Cremonese ha mostrato che tutto è possibile".

L'ad del club brianzolo, Adriano Galliani, prima della trasferta di Cremona, disse che a fine stagione mancavano 26 partite, comprendendo così anche tutte le gare di Coppa Italia sino alla finale. Uno stimolo in più per Palladino? "Sono parole che ci danno grande carica e mentalità, la stessa che cerchiamo di coltivare ogni giorno". (ANSA).