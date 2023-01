Supercoppa: nel derby d'Arabia Inter a caccia del bis

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Il primo trofeo della stagione se lo contendono a Riad Milan ed Inter. I rossoneri, reduci da una settimana deludente, cercheranno di rifarsi portando a casa la Supercoppa ma gli analisti Snai regalano una punta di vantaggio ai nerazzurri, vincitori l'anno scorso, che partono a 2,55 per la vittoria entro i 90 minuti; il Milan è a 2,85, con il pari più in alto, a 3,30. Considerando invece il testa a testa che comprende anche supplementari e rigori, l'Inter scende a 1,75, con il Milan a 2,05. Differenza minima anche tra Over (1,80) e Under (1,95), mentre il Goal a 1,60 si fa preferire al No Goal a 2,20. (ANSA).