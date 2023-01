Supercoppa, Inter: Inzaghi "Per Lukaku valuteremo oggi"

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - "Lukaku ieri si è allenato parzialmente in gruppo, oggi valuteremo. Ma, se non dovesse recuperare per domani, abbiamo speranze per la partita di lunedì contro l'Empoli. Il nostro auspicio è che possa lavorare senza dolore, perché per noi deve essere qualcosa in più che non abbiamo potuto avere". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida della Supercoppa italiana contro il Milan: "Darmian sta facendo bene. È una grandissima risorsa per noi ma nel ruolo Dumfries sta crescendo, sta superando il problemino avuto al Mondiale. Ho qualche dubbio che risolverò come sempre". (ANSA).