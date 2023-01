Coppa Italia: Lazio e Bologna a sostegno di Admo per Mihajlovic

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GEN - Lazio e Bologna scenderanno in campo giovedì pomeriggio all'Olimpico per strappare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia e si sfideranno nel nome di Sinisa Mihajlovic, ex tecnico rossoblù e bandiera biancoceleste.

I due club lo ricorderanno con un gesto concreto - a sostegno dell'Associazione donatori midollo osseo (Admo) -;, mettendo all'asta sulla piattaforma internazionale 'Match worn shirt' le maglie da gara dei calciatori e il ricavato verrà devoluto alla sezione Lazio dell'Admo, che a breve aprirà una sede a Roma intitolata proprio a Mihajlovic, morto a causa della leucemia il 16 dicembre scorso. (ANSA).